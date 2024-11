Miss Universo 2024: quem é Emilia Dides, cantora chilena que venceu o ‘voto popular’

Emilia Dides venceu a disputa de voto popular do Miss Universo 2024 - a eleição é feita pelo público, que vota na internet, e não pelos jurados do concurso principal. O anúncio foi feito logo no início da cerimônia, que acontece no México neste sábado, 16.

Emilia Dides, chilena que está entre as finalistas do Miss Universo 2024 e venceu a categoria de voto popular Foto: @emiliadides via Instagram

Ela é conhecida em seu país por já ter participado de programas de TV, incluindo a 2.ª temporada do talent show Rojo, El Color del Talento, exibido pela TVN em 2018, e The Covers 2, do canal chileno Mega. Por conta disso, ela já contava com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Seu Instagram ultrapassou a marca de 1 milhão de fãs conforme o Miss Universo 2024 se aproximava.

Confira abaixo alguns vídeos em que Emilia Dides aparece cantando músicas conhecidas de outros artistas, e também algumas de suas fotos. A Miss Chile está entre as 30 finalistas do Miss Universo 2024 (clique aqui para conferir a lista completa).