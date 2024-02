Zilu Godói diz que ‘ninguém pode falar em nome de Wanessa’ após comentários de Dado sobre BBB 24

Após diversos comentários de Dado Dolabella sobre Wanessa Camargo no BBB 24, Zilu Godoi disse que nenhuma pessoa próxima tem autorização para falar em nome de sua filha. A mãe da cantora reiterou, nas redes sociais, que Wanessa só irá se pronunciar sobre assuntos relacionados ao programa quando sair da casa.

Zilu e Wanessa Camargo. Foto: @zilucamargooficial via Instagram e Reprodução de vídeo/Rede Globo

No Instagram, Zilu compartilhou o seguinte comunicado: “Oi meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter”.

PUBLICIDADE “Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá”, concluiu. Ainda que Zilu não tenha citado Dado diretamente, internautas especularam que o pronunciamento poderia ser uma indireta para o namorado da sister. Isso porque o artista tem rebatido diversas críticas de internautas sobre a participação de Wanessa no jogo.

Dado chegou a acusar Davi, rival da cantora no reality, de assediar Giovanna e de manipular Wanessa na competição. Veja aqui algumas declarações de Dolabella. O Estadão entrou em contato com a equipe de Davi após as acusações, mas não obteve retorno.