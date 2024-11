Naiara Azevedo volta a falar sobre violência doméstica: ‘Um ano que eu estou vivendo de fato’

“Vivi uma prisão sem grades, e pude me libertar, romper essa barreira, abrir a porta do cativeiro, sair falar: ‘Estou livre’. Independentemente das consequências que vierem, nenhuma consequência vai ser pior do que isso, do que vivi durante toda a minha vida com essa pessoa”, contou Naiara à publicação.

Naiara já era separada de Cabral há alguns anos, o que até então não havia revelado em público, mas ainda trabalhava com o ex-marido. A relação profissional, que se manteve tóxica, incentivou a denúncia. “Minha vida pessoal sempre foi guardaria a sete chaves (...) então muitas pessoas se surpreenderam”, notou ela.