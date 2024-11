Instagram de Ana Paula Minerato sai do ar após pedido de desculpas

Na noite de terça-feira, 26, Ana Paula admitiu durante uma live que o áudio seria de sua autoria, além de ter pedido desculpas para Ananda. Ela também mencionou o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento, e que foi mencionado no áudio. Ele negou estar por trás da divulgação do conteúdo.

Entretanto, na manhã desta quarta-feira, a rede social da também ex-musa da Gaviões (desligada após o vazamento do áudio), foi excluída. Para o Estadão, a família de Ana Paula confirmou que a conta foi deletada por causa de comentários negativos.