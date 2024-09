O que Gusttavo Lima mostrou nas redes sociais antes de ter prisão decretada

As últimas publicações nas redes sociais do cantor sertanejo Gusttavo Lima antes de ter a sua prisão decretada mostram ele durante show no Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo, na madrugada de domingo, 22. A prisão foi decretada pela Justiça em investigação sobre bets nesta segunda-feira, 23.

O cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada nesta segunda, 23. Foto: Augusto Albuquerque/Divulgação

Em uma das últimas publicação no feed, o cantor sertanejo diz: ‘Onde aperta pra voltar, Jaguá? Que honra ter estado com vocês nesse momento de celebração. Vocês foram incríveis!!’. Nela, um internauta comentou: “Você não precisava se envolver com esse tipo de coisa. Sou fã da sua história, essa capítulo confesso ter me deixado triste”. Outra disse: “Te amo e não solto a sua mão NUNCA!!!”

O cantor fez um longo show, tirou a camisa mostrando a boa forma, e do palco distribuiu tiras de churrasco para os fãs que estavam na plateia. Em vídeo no Instagram, o artista diz que se apresentou por cerca de 4h30 e agradeceu seus admiradores por “embarcarem nessa loucura” com ele.

Além disso, o cantor sertanejo esteve no Rock In Rio, visitando a área vip do evento, após o rodeio em Jaguariúna. Ele se encontrou com o criador do festival, Roberto Medina. Lima assistiu ainda ao show do Akon. Ao fim, postou: “Foi sensacional.”

Gusttavo Lima esteve no Rock in Rio e tirou foto com Roberto Medina antes de ter prisão decretada. Foto: @gusttavolima via Instagram

O que aconteceu com Gusttavo Lima

PUBLICIDADE A Justiça de Pernambuco determinou, nesta segunda-feira, 23, a prisão do cantor Gusttavo Lima no âmbito da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Na mesma operação, anteriormente, foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra.

No inicio do mês, um avião foi apreendido em Jundiaí, interior de São Paulo, durante a operação. A aeronave está registrada no nome da empresa Balada Eventos, do cantor Gusttavo Lima, mas é operada pela empresa JMJ Participações.