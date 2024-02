Pedro Scooby rebate críticas após Luana Piovani contar que filho vai morar com ele: ‘Ingrata é você’

Pedro Scooby brigou com internautas em uma rede social na noite desta sexta-feira, 23, após Luana Piovani contar que o filho mais velho do casal, Dom, de 12 anos, deve vir morar com o surfista no Brasil. Atualmente, ele e os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos, vivem com a atriz em Portugal.

A revelação foi feita durante a participação da apresentadora no podcast Pod Delas. “O mais velho quer [voltar a morar no Brasil] e acho que está vindo esse ano ainda para morar com o pai”, contou ela. “Dar uma aliviada na minha carga, né?”, completou ela, que disse que fica com o coração apertado, mas que “tudo na vida é um processo”.

Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, Bem e Liz. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO e Instagram/@pedroscooby

PUBLICIDADE A informação foi repercutida por um perfil no Instagram e, ao ver comentários criticando-o, Scooby resolveu rebater internautas. “Ela está certa, ficar com o pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia”, dizia um comentário. O surfista, então, respondeu: “Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber”.

Pedro Scooby rebate internautas Foto: Reprodução/Instagram

Outra pessoa também comentou: “Acho ela uma mãezona! E o filho mais velho um ingrato”, ao passo que Scooby rebateu: “Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber. O dia que ele quiser ele vai voltar para a casa da mãe, porque graças a Deus ele tem pai e mãe, e ambos amam muito ele”.

Pedro Scooby rebate internautas Foto: Reprodução/Instagram

Luana e Scooby viveram um relacionamento de seis anos, que terminou em 2019. Desde então, passaram por uma série de divergências públicas, em que a atriz expôs problemas com o surfista. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão dos filhos em agosto.

No final de 2023, ela contou que a audiência que teria com o ex-marido em novembro foi cancelada. Na ocasião, a artista não citou o nome de Scooby, mas se referiu ao processo como “o da mordaça”. Luana havia sido proibida de comentar sobre ele na internet.