Psirico e Samba Trator pedem desculpas e dizem ser contra qualquer tipo de violência

Após discussão e briga generalizada repleta de socos e chutes que tomou conta do palco do projeto cultural Samba da Feira, no último domingo, 16, em Salvador (BA), as bandas Psirico e Samba Trator usaram seus perfis oficiais nas redes sociais para esclarecer que ambas partes já conversaram e tudo está esclarecido.

A banda Psirico disse lamentar profundamente o que aconteceu na noite do evento, falou que ambos os vocalistas das atrações musicais, Márcio Victor e Juraci, se conhecem e que em algum momento houve “uma cena injustificável, no qual parte das equipes técnicas se envolveram numa situação lamentável”.

Por fim, a nota ressalta a amizade de longa data entre os artistas e pede desculpas para “todos que presenciaram e foram afetados com o ocorrido”.

Já a banda Samba Trator pediu desculpas publicamente à outra banda e também aos fãs e ao público que estava presente no evento, especialmente a Márcio Victor, pelo qual disse ter “imenso carinho e admiração”.

A nota encerra dizendo que as “cenas de violência são injustificáveis sob qualquer aspecto, independente da motivação existente”. Por fim, a banda reafirma o “compromisso com a valorização da cultura do samba” e reitera o pedido de desculpas.





Entenda a confusão

As duas bandas se envolveram numa confusão generalizada na noite do último domingo, 16, no evento cultural Samba da Feira, em Salvador (BA). Em algum momento na troca das atrações no palco, houve uma discussão e logo em seguida os músicos começaram a se agredir com socos e chutes, além de atirarem equipamentos e instrumentos. Nas redes sociais, os fãs que estavam presentes compartilharam imagens do ocorrido e lamentaram ter presenciado um acontecimento como esse.