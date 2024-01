Quem é Lux Pascal, irmã de Pedro Pascal e ativista trans que foi com ele ao Emmy

O astro de The Last of Us, Pedro Pascal, posou junto da irmã caçula, Lux Pascal, nesta segunda-feira, 15, no tapete vermelho do prêmio do Emmy. Lux Pascal é atriz e ativista transgênero, e compareceu à cerimônia na qual Pedro Pascal foi indicado como Melhor Ator de Série Dramática.

Ela já participou da série da Netflix Narcos de 2015 com o irmão, atuando como Elias.

Nascida em 1992, a atriz estudou Teatro na Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ela se graduou também em Julliard em Mestrado em Artes Plásticas (MFA). A atriz está em um relacionamento estável com José Antonio Raffo.

Lux posou no Prêmio Emmy com seu irmão vestindo Oscar de La Renta e joias Bulgari, com styling de Freddy Alonso.

Pedro Pascal e Lux Pascal pós-recepção dos Emmys para HBO em West Hollywood, California Foto: AMY SUSSMAN / Getty Images AFP

Aceitação e ativismo

Lux conta que o processo de aceitação de sua identidade começou em 2021, e que Pedro Pascal foi um dos grandes pilares de apoio dela. Em entrevista para a Ya Magazine, a atriz comenta sobre o apoio do irmão e da família: ”Ele também é um artista e serviu de guia para mim. Ele foi uma das primeiras pessoas a me presentear com as ferramentas que começaram a moldar minha identidade”, disse. “Minha transição vem sendo algo muito natural para todo mundo na minha família”, finaliza.

Pedro compartilhou em seu Instagram apoio à causa LGBT+, “A resposta, meu amigo, está soprando no vento”

A atriz comenta também sobre a necessidade de mais apoio à causa: “Precisamos de mais ativistas trans que sejam boas, inteligentes, estejam informadas e sejam referência contra a transfobia, homofobia e racismo”.

Família

Filha de Verónica Pascal, Lux nasceu nos Estados Unidos após a vinda da mãe para o país durante a ditadura de Pinochet – pois Verónica era sobrinha-neta de Salvador Allende, presidente deposto no regime, e participante ativa do Movimento de Esquerda Revolucionária, oposto à ditadura. José Balmaceda, pai de Lux e Pedro, era médico e também participava do partido de oposição ao regime.

A família fugiu do Chile até a Embaixada Venezuelana e se encaminhou para a Dinamarca. Acabaram se mudando para os Estados Unidos em seguida. Pedro e Javiera, irmã mais velha, nasceram no Chile, enquanto Nicolás e Lux, irmãos mais novos, nasceram nos Estados Unidos e se mudaram para o Chile em 1995, após o retorno dos pais para o país. Verónica Pascal tirou a própria vida em 2000, quando Pedro tinha 24 anos.

O ator comenta, sobre ela: “Ela era o amor da minha vida. Eu penso nela todos os dias. Eu não rezo, então não posso dizer que tenho uma prática religiosa para me sentir perto dela, mas vivo para ela, mesmo que tenha partido.”

Lux também compartilhou fotos da mãe, com a legenda: “Mamãe, seu espírito é uma força implacável… Me ajudou a superar tudo.”

