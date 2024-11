Quem é Lilian Vasconcellos, primeira e única esposa de Ayrton Senna

Aguardada pelos fãs, a série que conta a história do piloto Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone, estreia nesta sexta-feira, 29, na Netflix. Além dos feitos do atleta na Fórmula 1, a trama aborda a vida pessoal e os romances vividos por ele, incluindo o primeiro casamento com Lilian Vasconcellos, vivida por Alice Wegmann.

Os dois se conheceram durante a juventude, no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo. Antes mesmo de se destacar na Fórmula 1, Senna se casou com sua ‘paixão de infância’ em 1981. Anos mais tarde, eles foram morar na Inglaterra enquanto o esportista disputava provas da Fórmula 3.

Lilian Vasconcellos e Ayrton Senna se conheceram durante a juventude, no bairro do Tremembé, na Zona Norte de São Paulo Foto: Lilian Vasconcellos via Facebook

Pouco depois, quando voltaram ao Brasil, eles alugaram um apartamento e Senna passou a trabalhar com o pai, no setor de material de construção, deixando de lado a corrida. Mas a fase não durou muito e Ayrton quis retornar à Europa para se dedicar à carreira que o consagraria. Para Lilian, a insistência de Senna em correr foi um teste para o relacionamento, levando à decisão conjunta do casal se separar oficialmente em 1983.

Em 1990, em entrevista à Playboy, Senna classificou o casamento como “um erro”. “Éramos muito jovens. Não dava para insistir em um equívoco que se transformaria em um problema ainda maior caso viessem crianças, por exemplo. Não me arrependo, principalmente porque tudo aconteceu sem mágoas. Não temos contato, mas sei que ela formou uma nova família e é feliz”, afirmou ele na época.

Depois da separação, Lilian viveu uma vida discreta e longe dos holofotes. Em 2010, quando concedeu entrevista ao g1, ela trabalhava como designers de interiores e exteriores. Na época, ela lamentou não ter sido citada no documentário Senna, sobre a vida e a carreira do piloto. “Vou dizer que me incomodou bastante. Que pelo menos citassem o meu nome, me procurassem para saber se eu queria que citassem meu nome.”

A atriz Alice Wegmann compartilhou em suas redes sociais uma imagem comparando o Ayrton e a Lilian da vida real com os interpretados por ela e Gabriel Leone na série. Veja: