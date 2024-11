Análise | Série ‘Senna’ mostra que Ayrton só era feliz dentro das pistas

Senna, que estreia da Netflix nesta sexta-feira, 29, é de encher a tela, com narrativa envolvente. Produção em seis episódios protagonizada por Gabriel Leone e com direção de Vicente Amorim e Julia Rezende e direção-geral de Amorim, a série, para a alegria dos fãs do piloto brasileiro Ayrton Senna (1960-1994), se passa na pista. Ou em volta dela, sempre com temas que envolvem a paixão de Senna pelo automobilismo.

Ano a ano. Marcha a marcha. Manobra a manobra. Desde a infância do piloto no kart, passando pelas Fórmulas Ford e o Campeonato Britânico de Fórmula 3, até chegar em sua angústia por estrear na Fórmula 1 guiando uma Toleman, até conquistar a confiança das equipes e vencer os conchavos que o impediam de estar em um boa equipe e brilhar no campeonato no qual foi um dos mais brilhantes dos pilotos.