Rafael Cardoso é investigado por agressão no Rio; imagens mostram o momento

O caso teria acontecido na segunda, 26, quando o ator estava em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens do circuito interno do estabelecimento divulgadas pelo O Globo mostram Rafael discutindo com funcionários do bar.

É possível ver o gerente se aproximando, falando com o ator e entrando novamente no local. Logo depois, o gerente, de camisa azul, entra correndo no bar e o ator, de camisa preta, vai atrás, esbarrando entre as mesas. Os dois saem do local e começam a brigar. O homem cai no chão, e o ator começa a dar socos.