Rihanna tira foto e convida fãs para dentro de seu carro em Milão; veja vídeo

Rihanna foi abordada por fãs durante a sua passagem por Milão, na Itália. O grupo de admiradores viu o carro da cantora parado na rua e pediu para tirar uma foto com ela, que convidou todos para dentro do veículo. Assista:

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. O registro mostra os quatro fãs abordando a cantora, batendo no vidro de seu carro, e entrando no veículo.

Também é possível ouvir Rihanna dizer “Muito obrigada. Fiquem bem, ok?” quando o grupo se despede da artista para sair do carro.

Rihanna recebe fãs em seu carro durante passagem em Milão Foto: @gabgo via X

Após o sucesso do vídeo, internautas comentaram a situação. "Imagina você ser convidado a entrar no carro da Rihanna pela própria Rihanna, a minha vida ia zerar nesse momento", escreveu um. "Imagina presenciar uma experiência onde a Rihanna te convida para o carro dela? Eu infartava", disse outro. No ano passado, a cantora e ASAP Rocky, seu marido, também receberam fãs em seu carro.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais