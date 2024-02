Arnold Schwarzenegger falou sobre a rotina de suas netas, Lyla, de três anos de idade, e Eloise, de um ano, filhas de Katherine Schwarzenegger com Chris Pratt. Em entrevista ao The Tonight Show, o ator revelou que as crianças comem a mesma comida que os animais de sua fazenda.

Arnold Schwarzenegger revela que suas netas comem a mesma comida oferecida aos animais de sua fazenda. Foto: Youtube/ The Pump/ Divulgação

PUBLICIDADE O ator explicou que faz biscoitos de aveia com mel para os animais da propriedade, mas passou a dar o alimento para as pequenas quando percebeu que elas também gostavam. “Eles foram feitos para os cavalos. Descobri que os cachorros adoravam biscoitos, depois descobri que os porcos adoravam biscoitos. Quando Katherine chega com as minhas netas, elas também entram na fila”, detalhou. O astro ainda explicou a Jimmy Fallon que as crianças ficam ao seu lado, esperando os biscoitos com a boca aberta.

O fisiculturista comparou o ânimo das netas pelos quitutes com o dos animais. “Iguais aos bichos. Dou um biscoito na boca delas, aí elas comem os biscoitos”, brincou.

A filha de Schwarzenegger e Chris Pratt se tornaram pais de Lyla em 2020 e se casaram em 2022, mesmo ano em que a segunda filha do casal, Eloise, nasceu.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais