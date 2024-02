Usher será a atração do show do intervalo do Super Bowl deste ano. A final da temporada da NFL será marcada por um jogo entre Kansas City Chiefs - time de Travis Kelce, namorado de Taylor Swift - e San Francisco 49ers neste domingo, 11.

Usher irá se apresentar no Super Bowl 2024 Foto: Reprodução | Instagram @usher

PUBLICIDADE O cantor já se apresentou no Super Bowl ao lado da banda Black Eyed Peas em 2011. Na ocasião, ele participou como convidado surpresa e eles cantaram OMG, música que foi sucesso em 2010. “Desde aquele dia, eu queria voltar para aquele palco”, declarou Usher no Good Morning America. No entanto, o artista não receberá cachê pela apresentação, que é uma das transmissões de televisão mais assistidas todos os anos, assim como seus antecessores. Segundo a Forbes, os artistas recebem em uma “escala sindical”, que é uma fração do lucro de seis ou sete dígitos, obtido por um show, e é um salário mínimo em um contrato sindical. Segundo a SAG-AFTRA, esse valor equivale a mais de US$ 1 mil por dia.

Apesar de não oferecerem um cachê aos artistas que se apresentam no show do intervalo, a NFL já tentou cobrar para que eles se apresentassem. Em 2015, foi solicitado que Katy Perry pagasse para realizar o show, o que ela recusou. Apesar disso, a cantora se apresentou na final do campeonato no mesmo ano.

10 maiores audiências em shows do intervalo no Super Bowl

1. Rihanna (2023)- 121 milhões de espectadores;

2. Katy Perry (2015) - 118, 5 milhões de espectadores;

3. Lady Gaga (2017) - 117, 5 milhões de espectadores;

4. Coldplay (2016) - 115, 5 milhões de espectadores;

5. Bruno Mars (2014) - 115, 3 milhões de espectadores;

6. Black Eyed Peas (2011) - 111 milhões de espectadores;

7. Beyoncé (2013) - 108, 7 milhões de espectadores;

8. The Who (2010) - 106 milhões de espectadores;

9. Justin Timberlake (2018) - 103, 4 milhões de espectadores;

10. Shakira e Jennifer Lopez (2020) - 101, 3 milhões de espectadores.

