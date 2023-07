Suposta amante diz ter ‘vasto acervo de provas’ contra ‘Viúvo do Twitter’

A publicitária Luiza Rocha, a Luba, suposta amante do “Viúvo do Twitter” disse ter um “vasto acervo de provas” de seu relacionamento extraconjugal com Bruno Baketa. A publicitária usou suas redes sociais para divulgar uma nota, assinada por suas advogadas, depois da repercussão da história e de Bruno sugerir que ela estaria mentindo.

Ainda de acordo com Luba, ela e o “Viúvo do Twitter” vêm recebendo mensagens de ódio nas redes sociais. A nota lamenta essas mensagens e ressalta que o caso viralizou mais que o esperado.

A publicitária ainda afirma que não irá publicar mais provas sobre o caso extraconjugal com o fotógrafo para “buscar a máxima preservação da exposição de terceiros não envolvidos”

Relembre o caso

Em fevereiro deste ano, o fotógrafo Bruno Baketa viralizou no Twitter ao publicar cartas com declarações de amor para a mulher, Ivy Beatriz, que, segundo ele, havia morrido recentemente devido a uma embolia pulmonar causada por uma doença rara.

“Mô, senti uma necessidade muito forte de vir aqui na cachoeira onde batizamos Lulu. Coloquei os pés na água e fiquei pensando e relembrando várias coisas. Conversei com você e espero que você tenha me ouvido daí… E acredito que ouviu, porque te senti um pouco por perto. Eu te amo”, escreveu Baketa, na época.

Segundo ele, Ivy sofria de uma síndrome chamada Klippel-Trenaunay. A morte precoce da jovem de 33 anos parecia ter devastado a vida do fotógrafo, que lamentava a perda da amada e o sofrimento que ele a filha do casal, de apenas 4 anos, estavam enfrentando.

Na ocasião, os usuários da internet se solidarizaram com a história. Muitas pessoas apoiaram Baketa e relataram como se sentiam mal com a situação. “Quem acredita, por favor rezar pela minha mulher. Pelo amor de Deus”, escreveu o fotógrafo diante da repercussão das suas postagens.

Mas, na última segunda-feira, 17, Luiza Rocha fez um “exposed” (exposição) do influenciador digital e detalhou a relação que ambos tinham enquanto ele era casado. Ela ainda disse que, uma semana antes de Ivy morrer, Baketa estava em seu apartamento pedindo para que ela esperasse por ele.

“E eu nunca me senti tão enganada na minha vida. Os holofotes estavam todos virados para ele e foi um claro caso de espetacularização do seu sofrimento. O viúvo do twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não parecia real para mim”, falou.