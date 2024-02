Thaila Ayala compartilha os primeiros passos da filha de 10 meses; veja vídeo

Tereza nasceu em abril de 2023, fruto do relacionamento com o ator Renato Góes, também de 37 anos. Os dois também são pais de Francisco, de 2 anos.

Ainda no útero, a pequena foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita e, com dois meses, precisou passar por uma cirurgia. Desde então, Thaila vem compartilhando os bastidores do crescimento da bebê e da relação dela com o irmão mais velho.