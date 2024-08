‘Toda peruinha’: Luana Piovani comemora aniversário em Ibiza; veja fotos

A atriz mostrou estar usando brincos gigantes, muitos colares e pulseiras, uma roupa com detalhes dourados e um short com estampa de oncinha. “Vamos começar a usufruir esse ‘diazinho’ gostoso de preguiça de aniversário, dando conta do ‘mundão’ que tem aqui dentro”, disse.

Luana comentou que “dia de aniversário é uma loucura”. “Parece uma ‘máquina de lavar roupa’ dentro do ‘preto da gente’”, refletiu. A artista está realizando a viagem com amigas e um affair misterioso. Veja fotos do “look” da atriz: