Wanessa na mira no BBB 24: Bin Laden a chama de malandra e cantora passa a ser opção de voto

“Eu tinha entendido o jogo, falei: ‘não vou falar nada para a Yasmin, mas depois eu vou pegar ela ali. Vou trocar uma ideia com ela’”, disse Bin, delineando sua estratégia. Ele continuou, apontando para as influências no jogo: “Desesperada com o dela na reta, vou trocar uma ideia pessoalmente com ela. Porque ela está enxergando algumas coisas já. A Camargo é malandra. A Camargo, ela influencia ela”, enfatizou MC Bin Laden, trazendo à tona a complexidade das relações e alianças dentro da casa.

A conversa no quarto do líder prosseguiu, com os participantes expressando suas frustrações e observações sobre o comportamento de outros competidores. “Eu estou cansado desse bagulho. Ela: ‘ai Bia, não sei o que lá’, na hora da confusão. Aí do nada está lá com a Leidy na confusão do Juninho. Saboneta muito”, opinou Fernanda, concordando com a perspectiva de MC Bin Laden.

MC Bin Laden também revelou sua postura assertiva em relação às votações e às alianças no jogo: “É malandra. Acha que eu ligo? Eu já votei olhando para o Marquinhos e para a Yasmin, falei: ‘meu voto é na Camargo’. Já falou que votaria em mim, eu resolvi uma situação que não era nem com ela. Eu falo para você que eu não confio. Os outros têm medo de se comprometer, de falar, um dia eu ainda vou falar assim: ‘vai lá, você é da tropa do Davi, não vem pagar de falsa, não’”, compartilhou o funkeiro.