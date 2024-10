Vera Viel tem ‘boa evolução clínica’, aponta boletim médico

A mulher do apresentador Rodrigo Faro, a ex-modelo Vera Viel “apresenta boa evolução clínica” após a cirurgia de retirada de um tumor maligno, segundo um boletim emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, no domingo, 13.

Vera Viel celebrou seu aniversário no hospital onde está internada após cirurgia para retirada de um tumor. Foto: @veraviel via Instagram

“A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensiva e segue internada em apartamento. Apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências”, diz boletim assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista; Reynaldo Jesus Garcia Filho, ortopedista; Roberto Carmagnani Pestana, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

A mulher de Faro passou por uma cirurgia para a retirada de um sarcoma sinovial, um tumor raro encontrado na sua coxa esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Vera deu alguns passos com o uso de muletas, mostrando sua evolução. “Deus opera milagres e eu sou um deles”, escreveu em uma postagem.

Ainda durante o fim de semana, a ex-modelo contou com a presença do marido e das filhas no hospital. “As meninas estavam com saudades da mamãe. Temos uma longa jornada pela frente, mas já vencemos em nome de Jesus”, disse o apresentador na legenda da publicação.