Vocalista do Simple Plan lamenta morte de fã brasileiro em show no Rio; assista

Pierre Bouvier, vocalista do Simple Plan, lamentou a morte de fã brasileiro durante show da banda no festival I Wanna Be Tour, no Rio de Janeiro. A declaração foi feita durante apresentação do grupo em Belo Horizonte. Confira o momento:

"Infelizmente, um jovem perdeu sua vida no show de ontem e eu só quero mandar nossas condolências, nossas orações e pensamentos para amigos e familiares. Estou falando de João Vinícius Ferreira Simões [...] Amamos todos vocês e estamos pensando em vocês", declarou. A banda já havia publicado um pronunciamento em seu Instagram. "Estamos totalmente arrasados. Nosso coração está partido com essa notícia e queremos expressar o nosso profundo pesar e solidariedade à família e amigos de João Vinícius Ferreira. Temos uma conexão muito especial com nossos fãs no Brasil e saber que algo assim ocorreu é terrível", dizia o comunicado.

Simple Plan é a principal atração da I Wanna Be Tour. Foto: @simpleplan via Instagram

A banda canadense é a principal atração do festival e, além do Rio de Janeiro, passou por São Paulo, Curitiba, Recife e Belo Horizonte.

Relembre o caso

Um jovem de 25 anos morreu eletrocutado na noite do último sábado, 9, durante temporal em um festival de música na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, João Vinícius Ferreira Simões recebeu uma descarga elétrica quando estava próximo a um trailer de sanduíche na área de alimentação do evento.

O caso ocorreu em edição do I Wanna Be Tour, festival organizado pela produtora 30e, no Riocentro. A informação da morte do jovem foi divulgada pela rádio CBN e confirmada pelo Estadão. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge disse que João chegou na unidade ainda em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

A descarga elétrica que resultou na morte do jovem ocorreu pouco após as 22h, segundo testemunhas ouvidas pelo Estadão. Uma delas afirmou que, após a vítima ser eletrocutada, uma equipe do festival foi rapidamente até o local, mas aparentou não saber como lidar com a situação.

“Eles não estavam sabendo como agir, tanto que quem tentou realizar a manobra de ressuscitação no rapaz foi um garoto que estava no show”, disse ao Estadão o estudante de Arquitetura e Urbanismo Vinicius de Oliveira Bragança, de 33 anos.

Ele afirma que o jovem foi levado para uma ambulância após cerca de cinco minutos. Depois do episódio, a preocupação era de que outras pessoas também fossem eletrocutadas, uma vez que a área não foi prontamente isolada pela organização.

“O food truck estava numa calçada, e a fiação que alimentava todos os food trucks passava pelo meio-fio. Com a chuva, a água submergiu todos esses fios”, disse. “Fiquei preocupado, porque se uma pessoa já tinha tomado uma descarga elétrica, com certeza outras pessoas que estavam ali, pedindo lanche, comprando e se alimentando, também poderiam sofrer a descarga.”

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais