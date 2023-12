Zé Neto aparece em vídeo pela primeira vez após acidente: ‘Só agradecer’; assista

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, apareceu pela primeira vez em vídeo desde o acidente de carro que sofreu em uma rodovia de Minas Gerais na última terça-feira, 5. Ele está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, em um quarto de enfermaria.

O sertanejo apareceu em um vídeo publicado por Cristiano nesta sexta-feira, 8. O companheiro de dupla disse que estava passando para atualizar o estado de saúde do amigo e, em seguida, mostrou Zé Neto deitado em uma cama do hospital. Assista ao vídeo acima.

“Me fala qual é a sensação de ser moído no liquidificador, tentar salvar um gambá e o gambá morreu?”, disse Cristiano. “Eu não sei o que foi pior. Vou falar para vocês gente. Graças a Deus, só agradecer às orações de cada um de vocês”, respondeu Zé Neto.

Zé Neto no hospital após acidente de carro. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@zenetoecristiano

Ele explicou que não conseguiu acompanhar as mensagens dos fãs, pois estava sem celular até ser transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto na última quinta, 7.

Quem também apareceu no vídeo foi Natália Toscano, influenciadora digital e mulher do sertanejo, que vinha atualizando o estado de saúde dele nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ela também publicou um vídeo do lado do cantor.

Um boletim médico enviado ao Estadão nesta sexta informou que Zé Neto segue internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação e realiza fisioterapia pulmonar. O hospital afirmou que ele está consciente e orientado, que o quadro clínico do músico teve evolução positiva, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.

Acidente de Zé Neto em rodovia de Fronteira, Minas Gerais Foto: PRF/Divulgação

Na terça, ele saiu do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. A colisão lateral deixou cinco pessoas feridas, entre elas José Toscano Martins Neto, o Zé Neto, que “sofreu lesões graves, mas sem risco de vida”. Entre os outros feridos, um teve ferimentos graves e três, ferimentos leves.