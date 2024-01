João Gomes revela motivo para parto de emergência do filho; entenda

O bebê nasceu prematuro de 36 semanas, por meio de uma cesárea, e o artista explicou o motivo nos vídeos compartilhados. De acordo com Gomes, no dia do parto, Ary iria retirar uma cerclagem, feita para prevenir um parto prematuro, mas os médicos descobriram que a criança estava em sofrimento fetal.

“Se hoje eu conheço Jorge, pedi muito a Deus. Antes de ir para o hospital, a gente ficou sabendo que o Jorge não estava se mexendo. Fiquei: ‘Meu Deus, será que não vou conhecer esse carinha? Passei tanto tempo esperando’”, revelou João Gomes.