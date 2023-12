Playlist de Natal: o que tocar na sua festa? Veja dicas diferentes de trilhas, do rock ao infantil

Está atrasado para a organização da festa de família e precisa de uma dica rápida de playlist de Natal? Está preocupado com a briga entre tios e sobrinhos e quer uma música para acalmar os ânimos - ou ao menos abafar os gritos? Quem sabe ir além do jingle bells ou do clássico da Simone?

Pois o Estadão te ajuda a fugir do óbvio: trazemos nossas dicas de playlists natalinas para surpreender a família na hora da ceia. Mas, se você é adepto do convencional, não se preocupe: ao final, também tem dicas para curtir a noite natalina ao som de Mariah Carey.

10. O tradicional Natal brasileiro

Para prestigiar a música nacional, trazemos essas versões inconfundíveis de temas natalinos nas vozes de Chitãozinho e Xororó e Maria Bethânia - só para citar alguns exemplos. Não tem desculpa para não cantar.

9. Jazz natalino

Continua após a publicidade

Amantes de um bom jazz podem gostar dessa dica, com artistas como Norah Jones e Michael Bublé. Essa é para quem gosta de uma trilha tranquila e chique, para ouvir olhando para a janela, pensando na vida - ou simplesmente deixar como som ambiente da ceia. O sucesso é garantido.

8. É Natal, é Pop

Dá para ser pop no Natal? Se depender de Ariana Grande, Cher e da própria Mariah Carey, pode-se dizer que sim. Essa playlist é para quem não quer abrir mão de ouvir suas divas favoritas, sem deixar de lado os ritmos natalinos.

7. All I Want For Christmas Is Rock

Você é roqueiro? Tudo bem, vamos te contemplar com essa playlist eclética, que vai do Paul McCartney ao Blink 182, sem abrir mão das guitarras - e muito menos das letras natalinas, ou de alguma temática que lembre essa universo. Não tem desculpa para não aproveitar a noite depois dessa.

Continua após a publicidade





6. Natal com Mickey

Tem crianças em casa? Então, a dica para entretê-las na noite feliz é colocar essa seleção musical da Disney. Com parcerias que vão de Mickey feat. Pateta e Ursinho Pooh feat. Tigrão (o personagem, não o funkeiro), essa playlist promete agradar a família toda.





5. Hit é hit

Continua após a publicidade

Essa é para quem não quer se arriscar: de All I Want For Christmas Is You - canção mais reproduzida no período de Natal há mais de 25 anos (!) - a Jingle Bell Rock, de Bobby Helms, essa playlist é para todo mundo cantar junto na ceia. Pode dar o play que é sucesso garantido.

4. MPB, sim!

Se você quer dar um toque MPB à data, a seleção de músicas da gravadora Biscoito Fino é uma ótima opção. A playlist tem músicas e versões cantadas por grandes nomes do gênero, como Maria Betânia, Elba Ramalho e Flavio Venturini.

3. Clássico nunca é demais

Esta playlist do YouTube promete uma hora de canções lançadas entre os anos 1930 e 1960. A lista possui músicas como Rockin’ Around The Christmas Tree, de Brenda Lee, It’s The Most Wonderful Time Of The Year, de Andy Williams, e Jingle Bells na voz de Frank Sinatra.

Continua após a publicidade

2. Piseiro de Natal

O Piseiro faz tudo, inclusive versōes natalinas. O ritmo contagiante do Nordeste também conta com suas playlist temática, incluindo We Wish You a Marry Christmas e Jingle Bells. Essa é para as famílias mais animadas, ou para o pós-ceia: impossível não querer dançar.

1. Ok... só Mariah Carey

Ok, você gosta mesmo da diva do Natal. No YouTube, há uma playlist feita apenas com músicas festivas de Mariah Carey que vão bem além de All I Want For Christmas Is You. Dentre as músicas selecionadas, estão Christmas Time Is In The Air Again e Oh Santa!, parceria com Ariana Grande e Jennifer Hudson.