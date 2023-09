Naldo afirma ter ensinado Bruno Mars a falar ‘gatinha gostosa’ no The Town e mostra provas; veja

Quem ensinou Bruno Mars a falar “gostosa” e “gatinha” em seus shows no The Town? Segundo o cantor Naldo Benny, 44, foi ele mesmo.

Em entrevista ao podcast Flow, Naldo contou que ele e Bruno já haviam se conhecido antes e trocaram contato. Então, o brasileiro recebeu uma ligação de Mars, antes de sua apresentação no The Town. “‘Coé' Naldo, beleza?” recontou, reproduzindo a fala do americano. “O que eu falo no show para deixar as ‘mina’ doida?”

Frequentemente acusado de “inventar histórias”, como quando declarou ser amigo de Chris Brown, Naldo afirma que entende as pessoas não acreditarem nele, mas diz que pode provar.

“Eu acho normal”, contou. “Posso mostrar a prova do crime, mostrar tudo, nego vai falar ‘é mentira’”, disse. Em seguida, ele mostra a imagem de perfil do contato que o ligou e o áudio recebido.

Ainda, Naldo afirmou que o vídeo recentemente postado por Bruno Mars, em agradecimento ao Brasil, foi uma sugestão dele. “Eu falei ‘Faz um vídeo parecido com o clipe que eu fiz, que se chama Eu Só Preciso de Amor’”.

“Pode buscar o clipe, as cenas que eu usei”, disse Naldo. “Eu não minto não, papai”.

Continua após a publicidade

Compare os vídeos de Naldo e Bruno Mars: