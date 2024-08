Roberto Carlos presta homenagem a Silvio Santos durante show e pede um minuto de aplausos

O rei Roberto Carlos prestou homenagem ao apresentador Silvio Santos, durante uma apresentação em Chapecó, Santa Catarina, na noite deste sábado, 17. O apresentador faleceu em decorrência de uma broncopneumonia, aos 93 anos de idade.

Com a melodia da vinheta "Silvio Santos vem aí", o rei falou sobre o amigo no palco. "Vai ficar sempre na nossa lembrança os momentos maravilhosos, tudo aquilo que ele nos ofereceu através das suas apresentações. Silvio Santos vem aí e virá sempre. Estará sempre na nossa lembrança", disse. "Ele era um cara maravilhoso, era não, é. Esses caras nunca foram, sempre são e serão", acrescentou pedindo um minuto de aplausos ao apresentador.

Cantor Roberto Carlos prestou homenagem ao amigo durante show Foto: Fabio Rocha/ TV Globo

No início da manhã, o SBT divulgou em publicação no X (antigo Twitter), a informação da morte do apresentador após dias de internação em decorrência de uma infecção por H1N1.