Reebok revive três lendas do basquete dos anos 90

Reebok Answer III Foto: Reebok/Estadão

A Reebok confirma o retorno triunfante de três ícones entre os tênis de baquete, Answer III, The Blast e Hurrikaze II. O relançamento dos modelos resgata silhuetas que marcaram o jogo dos anos 90 e promete reacender a chama noventista, onde o estilo do basquete reinava nas ruas. O Hurrikaze II é o mais barato dentre os três, com valor de R$ 749,99. Já o Answer III e o The Blast custam R$ 999,99. Todos já estão disponíveis no site da marca.

Em 1999, o Reebok Answer III fez sua estreia e agora retorna em sua cor original, branca e vermelha. Usado pela lenda Allen Iverson (que agora é vice-presidente da divisão de basquete da Reebok) durante a temporada de 1999-2000 da NBA, o modelo ostenta uma construção premium que mescla couro, material sintético e nobuck, garantindo durabilidade e estilo.

Reebok Answer III Foto: Reebok/Estadão

O branco OG é acentuado por sobreposições em nobuck vermelho, uma homenagem aos uniformes icônicos de Iverson no Philadelphia 76ers. Detalhes cuidadosamente pensados, como a marcante inscrição “I3″ na língua e o logotipo Vector da Reebok, destacam a exclusividade do modelo. O amortecimento, como não poderia deixar de ser, tem tecnologia DMX.

Reebok The Blast Foto: Reebok/Estadão

Já o The Blast, originalmente de 1996 e sucesso nos pés de Nick Van Excel, sengue sendo um dos tênis de basquete com o design mais diferenciado de todos. O modelo, na cw “Vector Blue”, é um representante impressionante da coleção Mobius da Reebok.

Reebok The Blast Foto: Reebok/Estadão

Inspirado nas cores do Orlando Magic, o modelo exibe uma subcamada de mesh azul e sobreposições em material sintético branco e preto, criando contrastes emblemáticos da coleção Mobius que chamou muita atenção no basquete nos anos 90. Seu amortecimento é do tipo Hexalite.

Reebok Hurrikaze II Foto: Reebok/Estadão

O clássico Reebok Hurrikaze II retorna em duas opções de cores. A “OG Inverse”, como o nome sugere, inverte as cores originais, homenageando o legado de Shawn Kemp no Seattle SuperSonics nos anos 90. Destacando-se pela estética invertida, o preto dominante move-se para o fundo, enquanto sobreposições em branco nítido harmonizam-se com cadarços e solado.

Reebok Hurrikaze II Foto: Reebok/Estadão

Tema é novamente Seattle

Já a “Seattle Alternate” apresenta uma abordagem arrojada com base de nobuck verde, sobreposições em couro vermelho e detalhes amarelos, inspirados nos uniformes alternativos do Seattle SuperSonics na década de 90. Do pé de Kemp para as ruas modernas, o Hurrikaze II conta com uma entressola de EVA com tecnologia Hexalite, garantindo absorção de impacto e retorno de energia.