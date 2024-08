Review: Diadora Mercury Elite traz uma dose de luxo ao casual

Diadora Mercury Elite Foto: Diego Ortiz/Estadão

Em uma manobra audaciosa que une o encanto nostálgico dos anos 70 à inovação do século XXI, a Diadora apresenta no Brasil o Mercury Elite, marcando seu território no universo do street style com uma proposta que é tanto uma homenagem ao conforto quanto uma celebração do estilo retrô. Vendido por R$ 1.099,99, o modelo possui materiais de excelente qualidade, beirando o luxo, raramente vistos em modelos desta faixa de preço no país.

Diadora Mercury Elite Foto: Diego Ortiz/Estadão

O Mercury Elite destaca-se por seu cabedal confeccionado com tecido de alta qualidade, quase um cetim, e detalhes em couro premium, uma combinação que não apenas assegura durabilidade, mas também confere ao tênis um visual sofisticado. O acabamento encerado no couro de porco e bovino também não é um mero detalhe estético; oferece proteção adicional contra a água, elevando a funcionalidade do tênis.

Diadora Mercury Elite Foto: Diego Ortiz/Estadão

Projetado para se adaptar a uma variedade de ocasiões, do casual ao formal, o design atemporal do Mercury Elite é enriquecido com toques contemporâneos. A entressola, equipada com um estabilizador robusto, não apenas complementa o design do tênis, mas também proporciona uma pisada mais segura e estável. A língua de couro na parte de cima, mas com espuma moldada na parte de dentro, deixa o calçamento bem ajustado.

Diadora Mercury Elite Foto: Diego Ortiz/Estadão

O conforto, aliás, é um dos pilares do Mercury Elite. A entressola tem uma generosa dose de EVA combinada com borracha para garantir uma caminhada leve e agradável, ótima para o uso diário. A palmilha removível de espuma de alta densidade completa este pacote de conforto. A sola é do tipo semi-tratorada, de borracha preta, combinando ao máximo com o tratamento envelhecido que a entressola recebeu.

Diadora Mercury Elite Foto: Diego Ortiz/Estadão

Visual tenta emular o conceito artesanal

Inspirado nos icônicos tênis de corrida do final dos anos 70, o modelo também carrega alguns toques visuais que dão uma sensação taylor made ao tênis, que é produzido na Europa. São quatro tipos de couro com acabamentos diferentes, costuras aparentes unindo esses couros e nenhum excesso de cola ou falha na construção, o que fortifica essa aura de design italiano que o tênis possui.

Publicidade