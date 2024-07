Yuool lança edição limitada de tênis em homenagem aos 40 anos do Rock in Rio

Yuool Urban Rock in Rio Foto: Yuool/Estadão

A Yuool, startup brasileira focada em tênis confortáveis e ecológicos, anuncia uma edição especial all black do seu modelo Urban para o Rock in Rio 2024. Em uma homenagem elegante à primeira edição do festival, realizada em 1985, o modelo terá apenas 4 mil pares, todos numerados e de edição limitada, que estarão disponíveis para compra a partir do dia 25 de julho por R$ 599.

“Este tênis revisita a história do Rock in Rio Brasil. Queríamos que o produto contasse essa experiência dos 40 anos do festival e, ainda, outras histórias que se originaram, transformando o Rock in Rio no que ele é hoje. Resgatamos a programação do evento de 1985 como um detalhe e, de uma forma inovadora, imprimimos na palmilha. Isso nos permitiu manter o exterior minimalista, um valor essencial da Yuool, enquanto tornávamos o produto cheio de significado e propósito por dentro”, afirma Eduardo Abichequer, CEO da startup.

Yuool Urban Rock in Rio Foto: Yuool/Estadão

A essência do tênis também se manifesta em outros detalhes cuidadosamente pensados, que equilibram a simplicidade da Yuool com os símbolos emblemáticos do Rock in Rio. A estética externa do calçado inclui um pingente com a icônica guitarra do festival, o logo de 40 anos na lateral, o lema “e para sempre” gravado na parte traseira e, além de um par de cadarços pretos, dois pares adicionais vermelho e azul, representando as cores emblemáticas do evento.

Yuool Urban Rock in Rio Foto: Yuool/Estadão

Segundo Abichequer, desde sua concepção, o Rock in Rio tem sido uma plataforma de impacto, promovendo iniciativas sustentáveis e utilizando o poder da música para conectar pessoas e fomentar um mundo melhor. Em alinhamento com esse legado de quatro décadas e o compromisso do festival, a Yuool destinará uma porcentagem das vendas do tênis comemorativo ao projeto Favela 3D, da Gerando Falcões, uma colaboração com o festival que visa combater a pobreza nas comunidades.

Yuool Urban Rock in Rio Foto: Yuool/Estadão

Tênis já está em pré-venda

Esta colaboração, que já está no site da marca em pré-venda, se junta a outras iniciativas da Yuool, incluindo o modelo celebrativo dos 100 anos da Disney e uma edição especial com obras do artista Kobra. Todas essas parcerias são caracterizadas por serem limitadas, numeradas e por contribuírem com uma parte de suas vendas para projetos sociais.