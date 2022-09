‘A Fazenda 14′: participante recebe bronca da produção por maltratar animal

Em A Fazenda, o ator Lucas Santos, recebeu uma bronca da produção da Record para o peão parar de maltratar os animais. Nesta segunda, 26, em tom de brincadeira, ele pediu para os bezerros andarem logo “para ele não sair na mão com eles”. Os animais estavam andando lentamente e ele perdeu a paciência com os bichinhos. Um funcionário da produção apareceu no curral e pediu para o peão ter mais respeito no trato com eles.

“Eu tenho o máximo (de respeito) possível”, disse Lucas, que desabafou com Deolane Bezerra sobre a advertência. “Falou que eu não tenho respeito com os animais porque eu virei pro bezerro e falei pra ele ir rapidinho, pra gente não ter que sair na mão. Onde nós maltratamos? Tratamos direito, limpamos tudo pra não deixar sujo”, disparou o ator.

A advogada, então, relembrou o colega de confinamento que uma das recomendações que são dadas aos peões é que eles não tratem mal os animais na fazenda. Deolane continua dizendo que no treinamento que recebem eles são alertados que até o modo como falam e algumas ações podem deixar os animais assustados e tristes. “É que eles falam que tem até um modo de falar com os animais”.

Lucas falou algo pro bezerro que não agradou muito a produção e chamaram a atenção dele dizendo que ele tava faltando com respeito/maltratando e ele não gostou #AFazenda

Antes do incidente com Lucas Santos, no entanto, a produção do programa comunicou ao fazendeiro da semana, Shayan Haghbin, de que alguns participantes não estavam tratando bem os animais. Ele repassou o recado ao grupo enquanto a Prova de Fogo acontecia na atração.

“Parece que uma pessoa maltratou os animais. A gente tem que cuidar dos animais”, disse o empresário.

Na sequência, ele leu o comunicado da produção do reality show. “A mensagem era: ‘Vocês têm que tomar cuidado quando estiverem fazendo o trato dos animais, porque animais entendem. Às vezes eles estão recuados e não pode ir muito afoito. Deem espaço para o animal. Tomem cuidado’. Então, qualquer animal que você vê que está meio na dele, não tenta forçar uma situação”.