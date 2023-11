Lucas Souza, que desistiu de A Fazenda 2023 após brigas com Cezar Black, participou do programa Hora do Faro que vai ao ar na tarde deste domingo, 26.

Entre os temas abordados, a foto de Jojo Todynho, sua ex-mulher, que levou ao confinamento. “Levei fotos de pessoas importantes. [De quem] eu tenho gratidão”, explicou.

Confira vídeos de sua participação abaixo:





Continua após a publicidade

Rodrigo Faro e Lucas Souza, eliminado de 'A Fazenda' em 2023, na 'Hora do Faro' Foto: Reprodução de 'Hora do Faro' (2023)/Record TV





Lucas Souza desistiu de A Fazenda

Lucas Souza tocou o sino e pediu para desistir do reality show na última quarta-feira, 22. Os peões ficaram surpresos quando foram comunicados da desistência. Jaqueline, inclusive, chorou muito — eles tinham um romance no programa.

Nos últimos dias, Lucas e Cezar Black protagonizaram algumas brigas acaloradas no reality show. Na segunda-feira, 20, o influenciador chegou a cuspir no rosto do ex-BBB.

A discussão escalonou após Black questionar o motivo de Lucas levar uma foto da ex-mulher, Jojo Todynho, ao programa. O influenciador ameaçou agredir o concorrente caso ele citasse a cantora novamente. “E eu vou [ser], com muito orgulho, expulso”, declarou.

Continua após a publicidade

A equipe de Lucas Souza também se pronunciou nas redes sociais depois da desistência do reality show. “Nosso menino foi gigante em todos os aspectos. Atacado covardemente desde o primeiro dia da casa, aqui fora não foi diferente. Continuou vítima de perseguição de gente que não tem coração”, dizia o comunicado.

Veja comunicado inicial completo abaixo: