BBB 24: Alane desmaia durante conversa com Nizam e é atendida no confessionário

A noite de festa do Big Brother Brasil 24 que ocorre neste sábado, 12, começou agitada após Alane Dias passar mal e desmaiar nos braços de Nizam durante discussão do casal. Jovem foi levada pelos participantes ao confessionário e atendida pela equipe médica do programa.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o ocorrido e afirmou que Alane já estava melhor. “Foi só um nervosismo. A pressão tá ótima, coração tá ótimo, a menina tá maravilhosa, vai para a festa, vai se divertir”, disse.

Entenda a discussão que levou ao mal-estar

Mais cedo, a influenciadora Vanessa Lopes descobriu que Nizam havia falado sobre as interações dela com o espelho, dançando. Na ocasião, ao conversar com Rodriguinho, o cantor comentou sobre a atitude de Vanessa na casa: “Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia”, declarou. Nizam em resposta completou: “Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?”.

De noite, já prontos para a festa, o casal Nizam e Alane discutiam na cozinha sobre Alane querer contar para a amiga Vanessa Lopes o que tinha ocorrido e o que o executivo havia falado sobre a influencer.

“Eu, como amiga, me acho no dever de falar para ela que eu te falei isso. Só que se eu falar isso para ela... eu posso te expor”. Em resposta, o empresário disse: “Sério que você tá me perguntando isso? Faça o que o seu coração mandar”.

“Eu não tô te pedindo o que fazer ou não. Eu tô te dizendo que eu acho certo falar para minha amiga que soltei uma coisa que não deveria soltar”, reage a paraense. “Ela não precisa saber se fui eu que falei. Qual o intuito disso, chatear a menina?”, dispara o brother.

“Eu não quero ser falsa, ela é minha amiga”, explica Alane. “Por que você tá falsa? Você tá mentindo para ela?”, questiona Nizam. “Não, mas eu tô omitindo”, devolve.

Nizam não concordou com a decisão e afirmou que se paraense agisse ela estaria “fazendo uma merda gigante”.

Devido ao nervosismo, Alane começa a piscar rapidamente e logo cai nos braços de Nizam desmaiada. O empresário demora um pouco para entender o que ocorreu e logo pede ajuda dos outros participantes que estavam na cozinha para levá-la ao confessionário.

Já bem, Alane passou a participar da festa pouco tempo depois do início do show da cantora Ludmilla e foi recebida pelos colegas que estavam preocupados.