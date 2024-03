BBB 24: Briga no ao vivo e roupas jogadas na piscina; entenda a discussão generalizada do ‘Sincerão’

O clima esquentou na casa do Big Brother Brasil 24 durante a noite desta segunda-feira, 11, enquanto ocorria o ‘Sincerão’. Mais uma vez participantes brigaram, no entanto, dessa vez não aguardaram nem mesmo o fim do Ao vivo do programa para darem início a gritaria e a treta seguiu com Leidy jogando as roupas de Davi na piscina no meio da noite.

Após sincerão na noite desta segunda-feira, 11, Leidy pegou as roupas de Davi e jogou na piscina durante briga generalizada. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE A briga começou durante o intervalo do programa ao vivo que transmitia o Sincerão do dia, quando Davi e Leidy reagiram às escolhas de Yasmin para a dinâmica que permitia aos participantes darem rostos para os personagens do seu “conto de fadas” que incluíam: vampiro, bobo da corte, bela adormecida, mestre, fiel escudeiro e lobo mau. Yasmin colocou Davi como “lobo mau”. Enquanto Davi reclamava para Matteus na sala sobre a escolha, Leidy se envolveu na conversa e a gritaria se iniciou. Na discussão, Leidy acusou Davi de manipulador, no que o baiano retrucou se referindo a trancista como uma “mulher baixa”.

Após a dinâmica e o fim do programa, Leidy passou a discutir com Alane por discordar das escolhas da paraense no jogo.

“Você tá chamando a gente de manipulada”, disse Alane. “Mas você para mim é uma pessoa manipulada”. A discussão continua com outros participantes, dentre eles Yasmin, Beatriz, Davi e Matteus. Neste momento, Leidy entra na casa, vai até o Quarto Magia, pega a mala de Davi com diversas roupas, vai até a área externa e joga na piscina: “Eu não sou baixa? Então agora eu vou ser subterrânea”, disse Leidy indo para o Quarto Fada em seguida.

Após a ação da transcista, Davi, que assistiu ao ato em silêncio e com o sorriso no rosto, afirmou estar sendo provocado e disse que iria revidar: “Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pior”, disse. As aliadas do baiano no jogo, que o ajudaram a pegar as roupas, o aconselharam a não revidar.

Com o amoecer da briga generalizada, os brothers foram comer e seguiram com alfinetas mais leves.