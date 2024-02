BBB 24: Fernanda indica Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin ao ‘Na Mira do Líder’

Na noite desta sexta-feira, 2, o Big Brother Brasil deu continuidade as missões de Fernanda como Líder da semana e a confeiteira teve de escolher quatro colegas de programa para a pré-indicação na dinâmica ‘Na Mira do Líder’. Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin foram escolhidas e aguardarão até a próxima formação do paredão para descobrir quem será oficialmente indicada por Fernanda.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, antes da formação do próximo paredão, que ainda não teve a data anunciada, o programa conta com Prova do Anjo neste sábado, 3, e o mais um Big Fone neste domingo, 4, em que quem atender ficará imune e dividirá a casa em dois grupos, deixando o líder de fora da seleção.

Na Mira do Líder: Fernanda coloca pulseiras em Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin Foto: Reprodução de Vídeo/Rede Globo

Durante e a decisão ao vivo, antes do começo da festa, o clima se estranhou entre a líder e as indicadas, ao entregar as pulseiras para cada uma, Beatriz chamou Fernanda de falsa, e quando a líder foi pronunciar o nome das escolhidas rebateu chamando Bia de “a maluca da galera”. “Mandei para Alane, a maluca da galera, para Deniziane e para Yasmin”. Beatriz logo respondeu o comentário: “A inveja faz isso, não tem jeito”.

Após a entrega, Beatriz chegou a debochar da situação afirmando que estava “pronta para dar show”.

“Adoro, é isso Big Brother. Adoro, entretenimento. Uau, que alegria. Vem festa, que estou pronta para dar o show!” E segue falando: “Vamos arrasar, hein, Alane”.