BBB 24: Isabelle fica com R$ 44,5 mil e Beatriz com a liderança; saiba quem está na ‘Mira da Líder’

Após a prova de resistência de 5 horas do Big Brother Brasil 24 na madrugada desta sexta-feira, 23, a dupla vencedora Isabelle e Beatriz tiveram de decidir durante o ao vivo quem ficaria com cada um dos prêmios da disputa. Sendo assim, a dupla decidiu que Beatriz será a líder da semana e Isabelle ficou com os R$ 44,5 mil acumulados durante a Prova.

Inicialmente nem uma das duas queriam abdicar da liderança e chegaram a acordar sobre colocar Rodriguinho no Paredão que será formado neste domingo.

Para o VIP, Beatriz escolheu chamar Isabelle, Davi, Alane, Leidy e Matteus.

Na Mira do Líder

Como parte da dinâmica da semana, a nova líder Beatriz teve de pré-indicar quatro pessoas para estarem ‘Na Mira da Líder’ esta semana. Ela escolheu Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna.

No domingo, 25, ela terá de decidir entre um dos quatro para indicar ao paredão.