BBB 24: Produção muda Monstro para evitar que participantes passem mal

A produção do BBB 24 anunciou aos participantes uma mudança no castigo do Monstro desta semana, aplicado a Bin Laden e Fernanda, na tarde deste domingo. A motivação foi o forte calor no Rio de Janeiro neste fim de semana, que gerou críticas nas redes sociais, por receio de que a dupla sentisse desconforto ou passasse mal.

Bin e Fernanda no castigo do Monstro Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE Os participantes precisavam ficar em pé numa área externa, enquanto estão fantasiados como sapo e princesa. “Atenção, senhores. Devido às altas temperaturas dos últimos dias, vamos liberar os Monstros de ficarem do lado de fora [da casa]. Estão liberados. Mantenham a roupa, mas não precisam ficar do lado de fora”, anunciou uma voz. Algumas participantes estavam do lado de fora próximo a onde Fernanda estava e elogiaram a atitude: “Nossa, eles são muito humanos”. “Parabéns para vocês, valeu, produção”.

Posteriormente, a voz do BBB 24 voltou a se comunicar, quando os castigados pelo Monstro entraram na casa e se deitaram: “Meus queridos monstrinhos. Vocês foram liberados do calor, apenas do calor. Botar a bundinha na cama... Pode não! Levantem e vão para sala os dois”.

O castigo do Monstro gerou reações negativas nas redes sociais devido à extrema temperatura no Rio de Janeiro. Internautas destacaram que Bin e Fernanda tiveram que ficar do lado de fora da casa – enquanto no Monstro da última semana (que envolveu Davi e Alane), os brothers ficaram no ar condicionado.