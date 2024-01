BBB 24: os melhores vídeos de Beatriz, a vendedora do Brás que viralizou antes de o reality começar

Beatriz, uma das participantes do BBB 24, viralizou nas redes sociais após espectadores descobrirem seus vídeos divulgando lojas na região do Brás e da 25 de Março, em São Paulo, mesmo antes do início do programa. Veja alguns vídeos abaixo.

Beatriz, do BBB 24, divulga lojas no Brás Foto: Reprodução / X

Beatriz tem 23 anos e é natural de Guarulhos, na grande São Paulo. É formada em Teatro, mas não trabalha na área. Ela ficou conhecida pela sua forma divertida de anunciar os produtos. Os vídeos foram compilados pelo usuário @luizfejunior no X (antigo Twitter).

Continua após a publicidade

A sister também já atuou como babá e modelo. Ela é a mais nova de cinco irmãos e cresceu ajudando os pais vendendo mercadorias em ruas e feiras como camelô. “Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...”, brinca.

Beatriz vai entrar na casa solteira. Segundo ela, é uma pessoa intensa e costuma ser do tipo que as pessoas amam ou odeiam, já que é muito comunicativa. “Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo”, disse.

A vendedora também afirmou que se considera uma pessoa “alegre a autêntica” e que não gosta de “injustiça, pessoas arrogantes, manipuladoras ou que não se posicionam”, segundo a produção do BBB.

O BBB 24 é apresentado por Tadeu Schmidt e estreia na próxima segunda-feira, 8 de janeiro.