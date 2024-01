O pai da influenciadora Vanessa Lopes - uma das participantes do Big Brother Brasil -, Alisson Ramalho, se pronunciou sobre o comportamento da filha no confinamento. Atitudes dela levantaram fortes discussões na internet esta semana, com quetionamentos sobre se a sister poderia estar à beira de um surto dentro da casa.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Alisson disse que “Vanessa está sendo muito bem acompanhada” com uma “atenção muito grande”. Com o objetivo de tranquilizar os fãs, ele afirmou que o processo seletivo para o BBB é rigoroso quanto à saúde mental e que, uma vez em confinamento, existe apoio psicológico para os participantes.

Alisson Ramalho é pai de Vanessa Lopes, influenciadora que está no BBB 24 CRÉDITO: Reprodução de Vídeo/Instagram/@alissonramalho1 Foto: Reprodução de Vídeo/Instagram/@alissonramalho1

“Há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão e se houver alguma atitude extrema automaticamente isso é ‘intervido’”, afirmou, no que chamou de esclarecimento oficial. “A gente precisa entender que o programa tem todo um processo e um cuidado com a integridade de todos os participantes”, disse.

Alisson afirmou ainda que a família está constantemente em contato com a organização do programa, colhendo informações diretamente da produção. E que monitora com frequência os acontecimentos dentro da casa. Ele agradeceu a preocupação, mas pediu calma. “Estamos tratando de um confinamento e o confinamento desperta muita emoção, muita alteração e vai depender do perfil de cada participante”, afirmou.

Atenções de audiência do BBB estaõ voltadas para estado de Vanessa Lopes no programa Foto: Reprodução/Globoplay

Entenda o caso

A forma como Vanessa vem agindo na casa do BBB 24 vem agindo nos últimos dias tem dividido a internet. Enquanto alguns acham que ela pode estar fazendo uma personagem, como parte do próprio jogo para desestabilizar e confundir oponentes, outros ficaram preocupados com a saúde mental da influenciadora.

Na madrugada desta quinta, 18, durante a festa, a ela ficou sozinha no quarto e começou a confabular consigo mesma sobre o programa, dizendo ser como a protagonista do filme Jogos Vorazes. Mais tarde, desconfiou de Mc Bin Laden que, até então, era aliado dela, e ainda afirmou querer disputar o Paredão com ele.

Vanessa também insinuou que a produção do programa conspirava contra ela, e que Beatriz e Alane seriam atrizes contratadas, e não participantes do reality. Veja nesta matéria os detalhes da situação da influenciadora na casa.