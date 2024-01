BBB 24: Deniziane pede que produção do reality ajude Vanessa Lopes: ‘Façam alguma coisa’

A saúde mental de Vanessa Lopes foi o assunto mais discutido no Big Brother Brasil 24 nas primeiras horas desta sexta-feira, 19. Os participantes conversaram com a influenciadora e afirmaram que ela não está bem.

Vanessa Lopes chorou durante a festa do 'BBB 24' e disse estar namorando. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Após a liberação do quarto do líder, alguns dos membros do Vip discutiram o tema. "Mas o que eu quero é que a produção faça alguma coisa, porque isso não é normal", disse Deniziane. O líder da semana, Matteus, comentou que por não ser profissional da área da saúde, tem dificuldade em lidar com o comportamento de Vanessa no jogo, concordando com Deniziane sobre uma intervenção da produção.

Juninho, também presente na conversa, comparou o comportamento da sister com o de seu irmão, que tem esquizofrenia. Nesse momento, uma sirene e um ‘atenção’ do Big Boss foram emitidos, fazendo com que os brothers mudassem a abordagem da conversa.

Durante a exibição do ao vivo do BBB 24 desta quinta-feira, 18, Tadeu Schmidt confirmou a permanência de Vanessa Lopes no reality show, contrariando aqueles que cogitavam uma possível desistência da influenciadora. Tadeu reforçou que a participante está se consultando com os psicólogos do programa.

Confira alguns momentos controversos da influencer:

‘Vocês são atores?’

“Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas”, diz Vanessa enquanto conversa com Beatriz e Alane. Ela desconfia que a produção estaria incitando sua saída do reality e ainda questiona se seus colegas seriam, na verdade, atores contratados: “Gente, vocês são atores, será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde? Eu não vou apertar! Eu não posso apertar, porque assino contrato”, disse, teorizando sobre o botão disponível para quem quiser desistir do confinamento.

As sisters tentavam acalmá-la, esclarecendo que elas são atrizes de profissão e não dentro do jogo.

‘Jogos Vorazes’

No quarto, Vanessa disse que seria como Katniss Everdeen no reality. A personagem do filme Jogos Vorazes é uma justiceira que luta para libertar seu povo em uma disputa, muitas vezes, violenta. “Sou a Katniss Everdeen. Foi o filme que eu estudei para vir para cá!”, disse, enquanto simulava um arco e flecha de frente para o espelho.

“Abelha quando ela pica, morre por dentro. O intestino dela sai junto e ela vai morrendo... Pode ser para proteger quem ama, porque ela é leal, ou pode ser para se proteger... Mas ela vai morrer. Gente!”, divagou.

Depois, começou a dançar e concluiu: “A felicidade incomoda”.

‘1984′

Após a eliminação de Pizane, a influencer relacionou a obra clássica de George Orwell, 1984, com o confinamento. Porém, se confundiu afirmando que o livro foi inspirado no reality e não o contrário. "O livro que é baseado nessa programa: 1900 e não sei o quê.... Recebei de uma pessoa que eu ficava", contou, para um Lucas Luigi incrédulo. A obra narra um futuro distópico em que as pessoas são vigiadas pelo "Grande Irmão" - ou Big Brother, que representa um governo totalitário. Foi escrita em 1949, antes mesmo de a TV chegar no Brasil, enquanto o reality estreou por aqui nos anos 2000, com formato criado na Holanda apenas um ano antes.

Música de Ludmilla

Após Ludmilla cantar sua nova música na festa de sábado, 13, Vanessa disse para Alane que Maliciosa teria sido escrita para ela. “A Ludmilla cantou na música nova Cheirosa e deu olhadas para mim. Não sou besta....”.

Depois, emendou: “Olha a música que ela lançou: ‘cheirosa’, ‘praiana’, ‘carnaval de Recife’, ‘musa de escola de samba’, ‘maliciosa’”.

Na tarde desta quinta, 18, Ludmilla e Bruna fizeram um vídeo recriando a cena.

MC Bin Laden

Ainda nesta quinta, 18, Vanessa imaginou que MC Bin Laden poderia colocá-la no Paredão e afirmou que não gostaria de falar de jogo com ele. Ela convocou Bin Laden para ir ao Paredão com ela, e o funkeiro respondeu: “Mano, quem tá falando de ir pro Paredão?”.

Ela ainda provocou o brother, dizendo para ele “ir cantar a música que tinha lançado”.

A reação de Vanessa causou estranheza nas redes, pois os dois eram amigos no jogo.

Nas redes sociais, as reações foram divididas: alguns apontaram a semelhança das atitudes da sister com outra Vanessa, personagem de Letícia Colin na novela Todas as Flores, inferindo que ela estaria “atuando”; outros demonstraram preocupação com a saúde mental da sister.

Resta acompanhar para saber como serão os próximos dias dela no reality.