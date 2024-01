Por que Vanessa Lopes não apertou o botão para sair do BBB 24 quando cogitou pela 1ª vez? Entenda

Na tarde desta sexta-feira, 19, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. Veja aqui. A influenciadora, no entanto, já havia cogitado apertar o botão anteriormente, quando suas atitudes viraram pauta nas redes sociais na quinta-feira, 18.

PUBLICIDADE Ela revelou o motivo de não ter apertado o botão da desistência em uma conversa entre a influenciadora, Wanessa Camargo e Deniziane ainda na manhã desta sexta-feira, 19. “Eu vi que, talvez, estavam distorcendo a minha pessoa para eu apertar o botão”, comentou Vanessa. Ela assumiu que realmente queria desistir do programa, mas que olhou para Wanessa, viu que a cantora “estava mal” e lembrou de sua família.

Vanessa Lopes comenta motivo de não ter apertado botão da desistência no 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

“Eu entendi o meu propósito aqui agora, mas como foi duro. Eu passei pelo inferno, literalmente”, completou a influenciadora. Vanessa disse que o botão ter ficado vermelho também a impediu de apertá-lo. “Ainda bem que fica [vermelho]. [...] Porque, se não, a gente apertava”, afirmou.

As atitudes da influenciadora dividiram a web na quinta. Enquanto algumas pessoas julgaram que Vanessa estaria fazendo “um personagem”, outros demonstraram preocupação pela saúde mental da sister.

Durante a última festa do programa, ela havia ficado sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme Jogos Vorazes. Mais tarde, desconfiou de Mc Bin Laden que, até então, era seu aliado, e ainda afirmou que quer disputar o paredão com ele. Ela também inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela, e que Beatriz e Alane seriam atrizes contratadas, e não participantes do reality. Veja os momentos controversos aqui.