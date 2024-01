BBB 24: relembre as polêmicas da 1.ª semana do programa

O BBB 24 fez sua estreia na última segunda-feira,8, mas já coleciona diversas polêmicas que geraram repercussão nas redes sociais em seus primeiros dias. Relembre algumas abaixo.

Machismo contra Yasmin Brunet

Em uma conversa com Wanessa Camargo, Maycon e Luigi disseram sentir dificuldades de estar perto de Yasmin Brunet. Maycon justificou a questão por ser comprometido, e citou a possibilidade de olhar diretamente para o piercing no mamilo de Yasmin, ou reparar em suas roupas transparentes. As declarações geraram diversas críticas, inclusive de sua mãe, Luiza Brunet.

Yasmin Brunet no BBB 24 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

“A liberdade de opinião de cada um, individual, é responsabilidade só deles, mesmo que seja, a meu ver, algo muito desagradável. Isso vem provar que lugar de mulher ainda não é onde ela quiser e de que as mulheres são olhadas como um pedaço de carne para ser consumido”, disse Luiza ao Estadão (leia a entrevista completa aqui).

Em outro momento, na sexta-feira, 12, no quarto do líder, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião de colegas sobre o corpo da modelo. O paratleta Vinicius Rodrigues se esquivou e respondeu que não gostava de loiras. “Não estou falando de cor de cabelo”, respondeu Nizam.

Rodriguinho, então, comentou: “Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse Rodriguinho. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...”, respondeu Nizam. As declarações também geraram polêmica (clique aqui para ler mais).

Nizam ‘faria limer’

Durante conversa no quarto, alguns participantes comparavam Nizam a um personagem do desenho animado Alladin, quando Alane afirmou. “Eu te vejo e acho meio ‘Faria Limer’, sabe?”, disse, rindo. Nizam demonstrou desconforto e, após a conclusão do assunto, se virou para a participante e ressaltou: “É... ‘Faria Limer’ não, pô...’”. Leia mais aqui.

“Índia”

Após ser chamada de “índia” por Rodriguinho, Isabelle se sentiu ofendida e afirmou que a fala seria pejorativa: “O termo ‘índia’ é pejorativo. O mundo está compreendendo isso agora. Quando vai falar, é ‘indígena’ ou ‘povo originário’”. Leia mais aqui.

Boninho ironiza assessores de participantes

Após o perfil das redes sociais de Maycon publicarem uma nota de esclarecimento por conta de atitudes problemáticas dentro da casa, o diretor de reality shows Boninho ironizou a atitude.

“Como o ADM [administrador da conta] consegue entender o que o cara está pensando dentro da casa? Vem nota de esclarecimento que tal cara não está... ADM, cai na real, isso não convence ninguém. Fecha a boca e reza para eles não falarem m*** e segue o barco. Começar a fazer nota de esclarecimento não adianta coisa nenhuma.” Leia mais aqui.

Prova do líder

A primeira Prova do Líder do BBB 24 foi de resistência e envolvia ficar parado em pé por um longo período, além de fazer um pequeno trajeto passando por um líquido verde. Vinicius, que usa uma prótese de perna, aparentou dificuldades em determinados momentos e a situação foi criticada nas redes sociais.

No programa, Tadeu Schmidt explicou que a preocupação do participante era em relação ao uso de uma prótese que não seria à prova d’água. Próximo às 4h da madrugada, lhe permitiram colocar uma prótese à prova d’água. Posteriormente, o próprio apresentador conversou sobre o tema com o participante no confessionário para esclarecer a polêmica.

Piada de Maycon com prótese de Vinicius

Além disso, no decorrer da prova, Maycon chegou a fazer uma piada envolvendo a prótese de Vinicius. Em determinado momento, Maycon foi repreendido pela produção por apoiar sua perna em determinado local. “Não quero cotoco também, hein! Não vou querer cotoco em cima da p*** do negócio! Não quero ‘cotinho’ pra cima do negócio.”

“Nós vamos colocar um nome no ‘cotinho’. Vamos, sim! A gente pode colocar?”, questionou. Vinicius chegou a dar algumas risadas, comentar que “parece um coração” e que seria o “cotinho do povo”, mas pouco depois aparentou feição de desconforto e a repercussão foi negativa. Um colega chegou a alertar Maycon de que “brincadeira tem limite”.

Lucas Luigi diz que Yasmin Brunet o subestimou

Lucas Luigi revelou seu descontentamento com a atitude de Yasmin Brunet durante conversa com outros participantes na quinta-feira, 11: “Eu fiquei chateado. Votei nela porque ela subestimou a minha mente, me subestimou.”

Em seguida, descreveu a situação: “Nosso papo era completamente inteligente, avançado, ali. Nosso assunto não era nem sobre o jogo, era sobre a vida. Quando nós falamos sobre os suméricos, sabe qual foi a frase que ele me soltou? ‘Poxa, você sabe disso?!’ [expressão de surpresa]. Não satisfeita, continuei o assunto, fingi que não escutei. Aí veio a segunda vez, quando eu falei do banco de sementes da Suíça. ‘Você sabe disso?!’, e o ar de riso aqui, ó...”