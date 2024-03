A Prova do Anjo no BBB 24 de hoje, sábado, 2, teve início durante a tarde. Pitel foi a vencedora e, conforma a dinâmica desta semana, está imune no próximo paredão, tendo o direito também de imunizar outro participante.

Ela escolheu Fernanda, Lucas e Michel para o almoço do Anjo. Para o castigo do monstro, ‘Fênix e Unicórnio’, ela escolheu Matteus (unicórnio) e Bin Laden (Fênix). Antes do início da disputa, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a expulsão de Wanessa Camargo aos participantes (confira aqui).

Pitel vence a Prova do Anjo de hoje, sábado, 2 de março de 2024, no BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/Globoplay

Prova do Anjo de hoje no BBB 24

PUBLICIDADE Após sorteio, ficou definido que participariam da Prova do Anjo: Bin Laden, Fernanda, Pitel, Michel, Giovanna, Leidy, Alane, Isabelle, Beatriz e Davi. O desafio, patrocinado por uma marca de desodorantes, consistia inicialmente em apertar uma alavanca e, com base na sorte e na ordem de disputa, um balde de água poderia ser despejado ou não sobre os participantes. Quem ficasse molhado, estaria eliminado. Bin Laden, Beatriz, Michel, Isabelle e Alane foram eliminados já nesta 1.ª fase.

Na 2.ª fase da prova, os remanescentes escolhiam um crachá para tentar abrir uma porta. Giovanna foi a primeira a conseguir abrir e chegar à fase seguinte. Pitel também conseguiu a classificação, e, após uma disputa com Fernanda e Davi, Leidy conseguiu acertar o crachá correto.

Na 3.ª e última fase da Prova do Anjo, as participantes tinham que caminhar sobre uma esteira e atirar argolas para acertá-las em desodorantes gigantes, com pontuações diferentes entre si. Giovanna foi a primeira a participar, acertando apenas uma, o que lhe rendeu 10 pontos. Leidy veio em seguida, e fez 25 pontos em seus acertos. Pitel acertou cinco argolas e somou 45 pontos, sendo a vencedora.

Pitel, Leidy e Giovanna durante a Prova do Anjo de hoje, sábado, 2 de março de 2024, no BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/Globoplay

Michel, que venceu a Prova do Anjo três vezes seguidas, foi eliminado na 1ª fase da disputa de hoje Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo