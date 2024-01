Boninho dá nova alfinetada em administradores de perfis dos brothers: ‘Começou o mimimi’

Boninho Foto: Reprodução/Instagram/@jbboninho

Boninho voltou a fazer uma crítica aos administradores de perfis de redes sociais dos brothers confinados no Big Brother Brasil. O diretor do reality não parece estar satisfeito com os embates entre os chamados “ADMs”. Em um vídeo publicado em seu Instagram nesta sexta, 26, Boninho sugeriu: “Adms, fechem a boquinha”.

PUBLICIDADE Logo, a web especulou que a indireta foi para os responsáveis pelos perfis de Yasmin Brunet e de Davi, que andaram se estranhando nas redes sociais na sexta, 26. “Hoje começou essa loucura de ‘vou trabalhar, vou fazer justiça, quem tá errado, quem tá certo’. Os adms enlouquecidos com os processos... ‘Vamos arrumar juízes, advogados, vamos processar você, mais a galera que também segue o Big Brother’.. Não... Não... Nada disso, calma! Menos...O BBB é um jogo, e quem decide é a galera”, disse. E recomendou: “Essa balela não vai ajudar”. O diretor finalizou que quem decide quem vence o jogo é o público.





Esta não é a primeira vez que Boninho critica a postura de donos de perfis dos brothers. A primeira polêmica se deu depois das falas consideradas capacitistas de Maycon Cosmer relacionadas a Vinícius Rodrigues - ambos já eliminados do reality. Na ocasião, o perfil oficial do merendeiro divulgou uma nota de esclarecimento, e Boninho rebateu por meio de um vídeo. “Como o administrador consegue entender o que o cara está pensando lá dentro da casa? O cara tá pesando qualquer coisa e aí eles vem com nota de esclarecimento, que o tal cara não está… Gente, cai na real! Isso não convence ninguém”.

Ele ainda fez uma sugestão para os profissionais por trás das redes sociais dos participantes: “Fecha a boca e reza pra eles não falarem merda. E segue o barco para o que ganhar. Mas começar a fazer notas de esclarecimento, começar a discutir aqui fora, não adianta coisa nenhuma. Fica a dica!”.

Entenda a polêmica

A equipe de Yasmin Brunet alegou que a sister estaria sofrendo “difamação” por parte de influencers. Após o brother ter sido pauta de inúmeras conversas na madrugada desta sexta-feira, 26, inclusive por parte de Yasmin, a equipe de Davi se pronunciou no Instagram. “Por que a presença de Davi incomoda tanto algumas pessoas?”, questionou a publicação. A web indicou que ela e Wanessa estariam sendo racistas. As páginas dos dois perfis repudiaram a afirmação.

A página de Yasmin publicou uma nota oficial: “Deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais”, diz um trecho da nota. Entenda aqui.