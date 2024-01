BBB 24: Davi cria ‘arte misteriosa’ e web compara à boneca feita por Kleber Bambam no BBB1

O brother Davi arrumou um jeito de passar o tempo na tarde desta quinta-feira, 25, no Big Brother Brasil. Sentado do lado de fora da casa, ele pegou uma almofada para criar um objeto misterioso.

Davi cria boneco no BBB 24 Foto: Reprodução/ TV Globo

Com o auxílio de um pedaço de fio dental, Davi amarrou uma parte das almofadas do sofá. Depois, ele dividiu a almofada em outras duas partes. Por fim, ele usou discos de algodão e pedaços de lata para finalizar sua criação.

Não demorou muito para a web comparar a arte de Davi à boneca Maria Eugênia, uma criação do participante Kleber Bambam no BBB 1. A boneca, feita com um cabo de vassoura e uma lata, foi uma grande ‘companheira’ de Bambam e o ajudou a ganhar popularidade.

“O assunto vai ser o boneco de almofada que davi tá fazendo!”, escreveu uma usuária do X.

Outro internauta, logo comparou a criação à boneca de Kleber Bambam.

“O davi ta transformando a almofada num bonequinKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. bem vindo de volta kleber bambam e maria eugênia”, escreveu.

Vale dizer que Davi, que tem 21 anos, nasceu um ano depois que Bambam criou a Maria Eugênia no BBB1.