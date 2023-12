Claudia Raia cria clima de safári em mesversário de Luca: ‘Meu milagrinho’; veja a fofura do bebê

Os atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello comemoraram os 10 meses do filho, Luca. O casal compartilhou no Instagram, nesta terça, 19, as imagens da festinha com tema safári. A alegria do bebê durante os parabéns derreteu os seguidores nas redes sociais: “É muita fofura!”, comentou uma fã.

Na mesa de doces, destaque para os lanchinhos temáticos e as miniaturas de girafa, zebra e e outros bichos do universo do safári. “Cada mês que passa eu fico mais surpresa e orgulhosa de todos seus progressos meu amor! Feliz 10 meses meu milagrinho! Eu, o papai e seus irmãos amamos muito você!”, escreveu a atriz, na legenda da postagem.