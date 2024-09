O rumor de que a Globo faria a novela Pé de Chinesa, de Glória Perez, com veiculação em 2025, em horário nobre, se espalhou pelas redes sociais com memes, imagens, vídeos e posts nos últimos dias. Alguns artistas entraram na onda. A própria Glória Perez, inicialmente desmentiu a iniciativa, mas depois celebrou a criatividade dos internautas. Ana Maria Braga postou uma foto com vestimenta tradicional chinesa. Bruno Gagliasso confirmou participação na novela, apesar de não fazer parte do elenco de mentirinha.

A abertura da novela 'Pé de Chinesa', que foi atribuída a Glória Perez Foto: Wilton Junior/Estadão e @eurodgo Via Twitter

A brincadeira que arranca risadas dos internautas traz os ex-integrantes do Big Brother Brasil Jade Picon e Davi Brito, além da atriz Giovana Antonelli, como protagonistas, entre outros, vestidos de quimono. Brito apresenta olhos levemente puxados.

Inspiração veio de triste prática milenar chinesa

O tema central é a prática chinesa do século 10, chamada “Flor de Lótus”, em que meninas tinham os pés amarrados com panos para não crescerem, a fim de que ficassem pequenos e delicados, deformando os membros. A história entrou na internet meses atrás a partir de uma notícia falsa. O post anunciava a nova novela de Glória Perez, sua aprovação pela emissora e sua fase de pré-produção. “Equipes da Globo se deslocavam para a China, onde a trama se passará, para encontrar locações”, diz o texto no Fórum Pandlr.

Como surgiu a novela

O autor do post, o jornalista Raphael Mertens, de 35 anos, residente em Copacabana, no Rio de Janeiro, que usa o codinome Leo Martins na internet, estava sem trabalho, meio para baixo, desgostoso, e começou a criar conteúdo na internet. "Tinha um fórum de cultura pop e humor mais ácido, no qual participei muitos anos atrás, o Fórum Pandlr, onde saíram alguns memes, como os gifs da Gretchen. Eu entrei lá de novo", conta ao Estadão. "Nesse mesmo tempo, vi numa página de curiosidades sobre o Pé de Chinesa. Achei a prática em si triste, mas pensei que daria um bom filme ou uma novela de Glória Perez. Quando pensei nisso, eu ri sozinho. E outro pensamento veio: a Glória seria cancelada se o elenco não fosse de chineses. Por outro lado, o absurdo de não serem me fez rir mais", completou.

“Quis compartilhar essa ‘piada’ e decidi criar um fic (ficção feita por fãs) a partir de uma fake news. Sou jornalista de formação e escrevi como um site de fofoca. Fiz o tópico, postei no fórum, muita gente acreditou; alguns me chamaram de bobo. No entanto, dentro desse fórum, viralizou e todo mundo lá começou a criar coisas, como trilha sonora, imagens e vídeos usando inteligência artificial. Isso que está acontecendo agora em outras redes já aconteceu lá em abril, maio”, lembrou. “Uma hora, como todo meme, a história morreu. Achei que era isso e pronto. Nunca imaginei a proporção que tomaria”, contou.

No entanto, o assunto voltou a esquentar nos últimos dias com muitos posts e repostagens trazendo a abertura da novela incluindo vários atores e personalidades das redes sociais, a escalação, trilha sonora e com imagens feitas com inteligência artificial dos atores na China. Na brincadeira elaborada pelos internautas, Pé de Chinesa substituiria Mania de Você, a próxima novela da faixa das 21h da Rede Globo.

Fernanda Montenegro, Neuza Borges, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Igor Rickli, Viih Tube e Maya Massafera aparecem como membros do elenco da obra. A vinheta de abertura tem a música “Lig-Lig-Lig-Lé”, de Adriana Calcanhotto, interpretada por Ney Matogrosso, como trilha sonora. A mesma canção que foi tema de abertura de Negócio da China”.

O criador de conteúdo Alex Alves, da conta Baú Esquizo no Instagram, também ajudou e gerou uma música pelo programa de inteligência artificial SUNO para a novela. Além disso, fez um vídeo narrando as peripécias de Pé de Chinesa, que teve cerca de 300 mil views, o que ajudou a história a “furar a bolha” e voltar a ganhar projeção na semana passada.

Alves fala sobre as reações e comentários dos internautas à novela falsa: “A maioria das pessoas entende que é brincadeira, gosta muito e ri; algumas acreditam que é algo que de fato vai ocorrer e vi uma pequena parcela criticando, alegando que teria algo de xenofóbico…”.

Efeito X

Sobre como o bloqueio da rede social X (antigo Twitter) afeta a novela, Alves diz: "Altera muito, porque não tem mais o local onde as pessoas encontravam parte das fontes criativas. Porque, no final das contas, no Twitter, você digitava Pé de Chinesa e encontrava um mundo de conteúdo ali. Agora não tem mais esse espaço. Mas ainda existem o Instagram e o TikTok". Raphael também lamenta a ausência do X. "Eu estava crescendo rápido; em três dias, saí de 0 para 6 mil seguidores. A queda do X me jogou lá para baixo e me faz correr atrás no Bluesky", conta. "Até essas engrenagens funcionarem direito, é uma remada contra a corrente. Tem o lado bom do X estar bloqueado: impediu o meme de morrer por saturação e deu uma sobrevida", conclui.

As tramas

À medida que a narrativa começou a ganhar popularidade, diversos enredos foram elaborados pelos usuários da internet, com versões que destacavam Giovanna Antonelli e Jade Picon como as personagens principais.

Em uma versão inicial, Antonelli atua como uma ortopedista e defensora dos direitos das mulheres contra a prática do “pé de chinesa”.

Outra interpretação apresenta a protagonista Xu Lee, na pele de Jade Picon, filha de um pai chinês e de Bárbara Lee, que seria vivida por Giovanna Antonelli. Xu foi criada na China pela avó (interpretada por Fernanda Montenegro), que é proprietária de uma academia de kung fu.

Davi Brito, campeão do BBB 24, seria o vilão que provoca o incêndio na academia da família Lee e resulta na morte da matriarca. Xu então retorna a São Paulo em busca de sua mãe e para investigar o assassinato da avó.