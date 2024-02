Davi chora e ameaça apertar botão da desistência do BBB 24: ‘Não aguento mais’; assista

Davi ameaçou apertar o botão da desistência do Big Brother Brasil 24 na manhã deste domingo, 11. O brother conversou sobre o assunto com Isabelle ao acordar e se mostrou abalado com atitudes de outros participantes no reality.

Davi chora e ameaça apertar o botão da desistência do 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Por volta das 8 horas da manhã, Davi acordou Isabelle e disse que pensava em desistir do programa. “Você não vai fazer isso”, protestou a sister. Ele, então, passou minutos chorando compulsivamente ao lado do botão da desistência.

“Eu não aguento mais. As pessoas aqui só sabem julgar, só sabem ver o lado ruim. [...] Meu emocional está abalado e está me causando danos físicos”, comentou o motorista de aplicativo em conversa com Isabelle. “O que eu faço aqui dentro que as pessoas enxergam de tão ruim em mim? [...] Quando o botão ficar verde, eu vou abrir ele, vou apertar e vou ir embora.”

Mais tarde, o brother foi chamado no confessionário e recebeu conselhos da produção do programa. A dançarina se mostrou aflita e resolveu rezar por Davi do lado de fora. Enquanto a câmera mostrava o rosto da sister, um áudio da conversa "vazou" para os telespectadores e internautas apontaram terem ouvido a voz de Boninho conversando com o motorista. "Tudo o que você ganhou na casa, você perde. Está difícil o quê? Você já sabia que isso aqui era um jogo. Você tem amigos e desafetos, todo mundo tem isso na vida", disse a voz misteriosa. "Você é essa pessoa que eles acham que você é?", questionou em seguida. O programa, porém, não confirmou que Davi conversou com o próprio diretor do reality.

O motorista de aplicativo deixou o confessionário aparentemente mais aliviado, mas ainda abalado com a situação. O brother conversou com Isabelle sobre já se sentir campeão, pediu para que a sister lhe desse R$ 5 mil caso ela ganhe o programa e lamentou “não poder ser ele mesmo” no programa.

Em seguida, porém, ele declarou que tentará chegar até à final do jogo. “Vou jogar. Não é para jogar? Eu vou jogar essa p**** e tentar ir para a final, né? Não desistir do pódio, que sou eu, você e Alegrete [Mattheus]”, afirmou.