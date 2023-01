‘Gossip Girl’ é descontinuada pela HBO Max e produtor procura nova plataforma para abrigar série

O produtor de Gossip Girl, Joshua Safran, confirmou que a nova versão da série não tem data, por enquanto. A informação foi divulgada por meio do Instagram em seu perfil pessoal.

Após duas temporadas no ar, GG foi descontinuada pela HBO Max, plataforma que abrigava a série. No entanto, Safran afirma que está procurando por uma “nova casa” para a produção.

Na publicação do produtor na rede social, ele agradece aos fãs e à equipe de trabalho que fez parte do projeto. “Muito obrigado pelos fãs de GG ao redor do mundo. Vocês são o motivo de termos voltado e, quem sabe, talvez o motivo de nos encontrarmos de novo. Muito amor para vocês.”

Ainda no ar, o último episódio da segunda temporada estará disponível na próxima semana.