Humberto Carrão além de ‘Renascer’: Confira filmes e novelas com o ator

Humberto Carrão como José Inocêncio jovem no remake de 'Renascer'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A primeira fase da nova versão de Renascer termina nesta segunda-feira, 5. No próximo capítulo, o enredo passa por uma passagem de tempo de 35 anos e apenas quatro atores da primeira fase permanecem na novela. Humberto Carrão, que interpretou o jovem José Inocêncio, se despede da trama. A próxima fase do personagem ficará nas mãos de Marcos Palmeira.

Carrão foi muito elogiado nas redes sociais pela sua performance na novela. Os internautas ficaram muito comovidos com a cena da morte de Maria Santa, interpretada por Duda Santos.

Apesar de Humberto Carrão estar sendo aclamado por Renascer, esse não é o primeiro papel de prestígio do ator. Quem sentir saudades do ator, pode vê-lo em produções disponíveis no streaming e canais pagos.

Confira outras produções com Humberto Carrão disponíveis pra assistir:

Novelas

PUBLICIDADE Em 2019, Carrão atuou em Amor de Mãe. Ele interpretou Sandro, que viveu em meio ao tráfico de crianças. Em Todas as Flores, o ator deu vida a Rafael, noivo de Vanessa, interpretada por Letícia Colin. Na trama, o personagem desconfia de Vanessa e cobra explicações do envolvimento da noiva no tráfico humano. No mundo artístico desde os oito anos, ele também participou da versão de 2004 de Malhação, Ti Ti Ti, Geração Brasil e A Lei do Amor.

Todas as novelas estão disponíveis no streaming Globoplay.

Filmes

Além das novelas, o ator também participou de alguns filmes. Em 2019, ele fez parte do elenco de Marighella, filme que conta a história do político, escritor e lutador Carlos Marighella. Carrão interpreta Humberto, representante dos militares da Ação Libertadora Nacional. O longa-metragem está disponível no Amazon Prime Video.

Em Aquarius, Carrão contracenou com Sônia Braga. O filme, indicado ao Spirit Awards, César e ao Prêmio Platino, pode ser assistido na Netflix e na Globoplay.

Em 2018, ele esteve nas telas do cinema com O Animal Cordial, filme que conta a história de um restaurante durante um grande assalto. Na trama, disponível na Netflix, Carrão interpreta Magno, um dos ladrões que orquestrou o roubo.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais