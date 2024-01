Na Mira do Líder: entenda por que Beatriz, Davi e Isabelle estão pré-indicados ao paredão no BBB 24

Rodriguinho foi o grande vencedor da Prova do Líder do BBB 24 nesta quinta-feira, 11, mas já precisou encarar uma tarefa difícil. O cantor teve de escolher três pré-indicados ao paredão na nova dinâmica do programa, chamada Na Mira do Líder.

Conforme as regras, o líder da semana terá de escolher três pessoas para ficarem “na sua mira” até a formação do paredão. O líder, então, terá de selecionar uma pessoa dentre os três para ir direto à berlinda.

Beatriz, Davi e Isabelle estão pré-indicados ao paredão no BBB 24. Foto: Fábio Rocha/Globo/Divulgação

Na quinta, Rodriguinho se mostrou surpreso e receoso com o novo desafio. “Não tem ninguém na minha mira”, declarou. O apresentador Tadeu Schmidt, então, rebateu: “Mas vai ficar agora”.

A primeira pessoa escolhida pelo artista foi Davi. Na sequência, Rodriguinho escolheu Isabelle e Beatriz. Nesta semana, a votação ocorre nesta sexta-feira, 12.

Prova do Líder

Com prova de agilidade e sorte, Rodriguinho se tornou o segundo vencedor da Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, nesta quinta-feira, 11.

A prova envolveu duas fases: na primeira dinâmica, os participantes foram divididos em quatro grupos de seis pessoas, em que três jogadores ficaram responsáveis por girar a manivela que movimentava uma van, enquanto os outros três embarcaram e levaram três caixas até o desembarque.

Em seguida, os outros três do grupo fizeram o mesmo trajeto. O grupo que entregasse as seis caixas primeiro venceria a semifinal.

Na segunda fase, cada jogador da equipe vencedora da primeira fase abriu um envelope localizado nas caixas. O participante que abrisse o envelope com o card escrito “Meli +” venceria a prova e se tornaria o líder.

A equipe azul de Rodriguinho contou com Nizam, Lucas Pizane, Matteus, Fernanda e Giovanna Pitel, que foram convidados a integrar o VIP com o líder, assim como Yasmin Brunet, Deniziane, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.