Participante que desistiu do BBB avalia se voltaria ao programa

A dentista Rebeca Mota, 27, que desistiu do BBB ainda durante o confinamento no hotel, respondeu a uma caixinha de perguntas no seu Instagram em que foi questionada se voltaria ao programa caso tivesse outra chance.

A dentista Rebeca Mota respondeu à pergunta se voltaria ao BBB se tivesse oportunidade. Foto: Reprodução/Instagram/@rebecamota

Rebeca, que ainda não tinha sido confirmada na casa, já que participaria da dinâmica que incluiu mais oito participantes na casa depois da estreia do programa, abriu mão de concorrer a uma vaga no programa após enfrentar crises semelhantes às que teve durante o tratamento de um câncer, doença que teve aos 23 anos.

A dentista contou que só entraria para o programa caso tivesse segurança das suas questões de saúde mental. “Sim, cuidando da minha saúde antes, do meu emocional. Faria muita terapia, talvez tivesse que passar em psiquiatra e tomar medicação”, respondeu no vídeo.

“Tem essa questão das crises, então eu teria que ser tratada antes. Eu me preocupei com tudo e estava pilhada achando que era só por isso. Não tenho unha, não tenho mais cílios. Estava me acabando de ansiedade”, contou. “Não vou ter essa oportunidade, infelizmente, mas cuidaria de mim antes”, finalizou.